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Sokağa atılan talihsiz kadın otele yerleştirildi

Giriş Tarihi: 24.10.2019
MANISA'NIN Turgutlu ilçesinde çocukları tarafından istenmediği ve sokağa atıldığı iddia edilen 94 yaşındaki Ayşe Bayram isimli kadının durumundan Belediye ekiplerinin haberi oldu. Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın talimatıyla Özel Kalem Müdürü Ali Nasuhoğlu sokakta bir sandalye üzerinde oturan yaşlı kadın ile ilgilendi. Ayşe Bayram'ın komşuları ise yaşlı kadının çocukları tarafından istenmediğini ve bu nedenle sokakta kaldığını iddia etti. Geçici olarak bir otele yerleştirilen yaşlı kadının ailesine ulaşmak çalışma başlatıldı.
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Sokağa atılan talihsiz kadın otele yerleştirildi
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