400 bin zeytin üreticisinden Tarım Bakanı’na teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Borsası'nın 6 yıldır sürdürdüğü zeytine prim desteği çalışması meyvesini verdi. Kilogram başına 15 Kuruş olan zeytin prim desteğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, destek nedeniyle bölgedeki zeytin üreticisinden gelen teşekkür mesajlarını "Zeytinci çok ama çok mutlu" diye değerlendirdi. Alhat "Burada asıl teşekkürü ise Türkiye genelindeki 400 bin zeytin üreticisi adına Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ediyoruz" dedi.Türkiye'de sofralık zeytinin yüzde 70'ini üreten Akhisar, prim desteği için yürüttüğü çalışmalarda mutlu sona ulaştı. Akhisar Ticaret Borsası 6 yıl önce "zeytinyağına prim desteği yapılırken, hammaddesi olan zeytine prim desteğinin olmaması üreticiyi zor durumda bırakıyor" diyerek konuyu gündeme getirdi. Bakanlık düzeyinde girişimlerde bulunan Akhisar Ticaret Borsası yönetimi geçtiğimiz Mart ayında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile bir araya gelerek "prim desteği" talebini bir kez daha dile getirdi. Bakan Pakdemirli toplantıdan kısa bir süre sonra "prim desteği" verileceğini twitter üzerinden açıkladı. Bugün ise 2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, dane zeytine kilogramda 15 kuruş prim desteği verilecek. Hasat döneminde olan Akhisar'daki 12 bin üretici, Borsa'yı tebrik yağmuruna tuttu.