Akılları Tokyo’da

BUGÜN NELER OLDU

ARTISTIK Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak ve aynı yarışmada paralel aletinde ikinci olan Ahmet Önder, ayağının tozuyla 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına başladı. Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'ndabir haftalık ara sonrası olimpiyatlar için kolları sıvadı.İbrahim Çolak, "Her şampiyona sonrası planlı tatilimiz oluyor. Şimdi antrenmanlara başladım. Önümüzde yaklaşık 9 ay var. Olimpiyatlar bir sporcu için en zirvedeki yarışmadır.Dünya Şampiyonası'nda gösterdiğimiz bu başarıyı oraya taşımak istiyoruz. Bunun için de tabii ki çok ciddi ve yoğun bir antrenman programı gerekiyor.diye konuştu.Ahmet Önder ise sporculuğa başladığı günden itibaren kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını anlattı: