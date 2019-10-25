Akılları Tokyo’da

ARTISTIK Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak ve aynı yarışmada paralel aletinde ikinci olan Ahmet Önder, ayağının tozuyla 2020 Tokyo Olimpiyatları hazırlıklarına başladı. Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda halka aletindeki 14.933'lük derecesiyle altın madalyaya uzanan 24 yaşındaki sporcu,
bir haftalık ara sonrası olimpiyatlar için kolları sıvadı.
'HAZIRLIKLAR BAŞLADI'
İbrahim Çolak, "Her şampiyona sonrası planlı tatilimiz oluyor. Şimdi antrenmanlara başladım. Önümüzde yaklaşık 9 ay var. Olimpiyatlar bir sporcu için en zirvedeki yarışmadır. Oraya sadece seçili sporcular gidebiliyor. Biz de bu fırsatı yakaladık.
Dünya Şampiyonası'nda gösterdiğimiz bu başarıyı oraya taşımak istiyoruz. Bunun için de tabii ki çok ciddi ve yoğun bir antrenman programı gerekiyor. Önümüzde çok zorlu bir süreç var ama hedefimiz belli"
diye konuştu.
'BÜYÜK SORUMLULUK'
Ahmet Önder ise sporculuğa başladığı günden itibaren kurduğu hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadığını anlattı: "Tarihte bir ilk oldu. Şimdi üzerimde büyük bir sorumluluk oldu. Olimpiyatlarda da ülkemi en güzel şekilde temsil edeceğime inanıyorum. Mümkün olduğu kadar çok çalışarak olimpiyatlarda başarılı olmayı amaçlıyoruz."