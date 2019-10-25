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kendini aştı!

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Altay kendini aştı!
TFF 1.Lig'de zirve yarışı veren Altay, bu sezon ilk 8 haftada geçen sezonki performasından 6 puan daha fazla topladı. 2018- 19'da ilk 8 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak hanesine 9 puan yazdıran siyahbeyazlılar, bu yıl aynı periyotta 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi alarak 15 puana ulaştı. Geçen sezon 8'inci hafta sonunda 11'inci sırada yer bulan İzmir temsilcisi bu kez 4'üncü basamağa yerleşti. Ligde bugün İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'la karşılaşacak Altay, rakibini mağlup ederek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılarda cezalı stoper Gençer dışında eksik yok. Teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Ligde her maç zor ancak istediğimiz oyunu sergilediğimizde yenemeyeceğimiz takım yok. Aynı inanç ve mücadeleyle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz galibiyet" diye konuştu.
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Altay kendini aştı!
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