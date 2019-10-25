Az su isteyen pamukla üretim artacak

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üniversite-sanayi is birligiyle yüzde 60 daha az suyla aynı verim ve kaliteyi veren pamuk çesidi gelistirildi. Izmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Moleküler Biyoloji Ögretim Üyesi Prof. Dr. Sami Doganlar: tarımda su kullanımının düsürülmesi için dünya genelinde çok sayıda arastırmanın devam ettigini, Türkiye'deki su varlıgının da yaklasık yüzde 75'inin tarımsal sulamaya harcandıgını aktardı. Gelistirdikleri projeyle pamukta su kullanımına çözüm aradıklarını ve basarılı olduklarını dile getiren Doganlar, "Bölgelere göre degisiklik göstermekle birlikte pamuk, yılda 8 kez sulama gerektiriyor. Gelistirdigimiz çesidin maksimum 3, hatta bazı bölgelerde bir sulamayla yetismesi mümkün olacak" dedi. Proje ortagı Özaltın Tarım sirketi Ar-Ge ve Üretim Müdürü Cenk Peynircioglu da TÜBITAK'ın destegini aldıkları projenin son asamasına gelindigi belirtti. Peynircioglu, "Kuraklıgın etkili oldugu arazilerde ekim yapılmasını saglayarak Türkiye'nin pamuk üretiminin artmasını amaçlıyoruz" diye konustu.