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sevgisi ile herkese örnek oldu

Giriş Tarihi: 25.10.2019
İZMIR Buca'da yaşayan 7. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Arda Ayvaz, dün sabah saatlerinde Makbule Süleyman Alkan Ortaokula gitmek için evinden çıktı. Vali Rahmi Bey Mahallesi'ndeki sokak üzerinde okul yolunda kaldırımda ilerleyen Ayvaz, park halindeki bir aracın altında Türk bayrağını gördü. Yerde gördüğü Türk bayrağını alan 11 yaşındaki çocuk, al bayrağımızı önce öptü, ardından demir korkuluklara astı. 11 yaşındaki Arda Ayvaz, "Sabah okula giderken bir arabanın altında bayrağımızı gördüm. Şehitlerimiz aklıma geldi ve bayrağımızı hemen yerden kaldırarak yakınımdaki korkuluklara astım. Benim çağımdaki arkadaşlarımın, abilerimin ve kardeşlerimin de bayrağımıza önem göstermesini istiyorum. Büyüyünce vatanıma, milletime hayırlı bir vatandaş olmak istiyorum" dedi. Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden anne Emine Arpacı ise, "Çocuğumun bayrağımızı yerden kaldırması beni onurlandırdı. Onunla gurur duyuyorum" dedi.
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Bayrak sevgisi ile herkese örnek oldu
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