Denizlispor’a yakışmıyor

BUGÜN NELER OLDU

önetimin basın toplantısı sırasında yaşanan skandalın yankıları sürüyor. Eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki biri silahlı 2 kişinin, tesislere girmeye çalışması ve devamında kulübün güvenlik personeli ile aralarında yaşanan arbede, camianın da tepkisini çekti.Denizlispor'da 2017 yılında başkanlık görevini üstlenen Yurdal Duman, "Hiç tasvip ettiğim bir olay değil. Denizlispor bir otobüs, kaptanı ise Ali Çetin ve beraberindeki yöneticilerdir. Olayları kişiselleştirmek Denizlispor'a zarardan başka bir şey sağlamaz. Ben Denizlispor'da 11 yıl görev aldım. Yaşanan olay beni çok üzdü" dedi. Başkan Ali Çetin'e eski başkanların yer aldığı bir istişare konseyi oluşturmasını önerdiğini söyleyen Duman,ifadelerini kullandı.Gözaltına alınan eski başkanlardan Süleyman Urkay ile beraberindeki Zafer U. ve Tuncay B. ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.