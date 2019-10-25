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’a yakışmıyor

2017 yılında kulüpte başkanlık görevini üstlenen Yurdal Duman, silahlı saldırının camianın imajını zedelediğini söyledi

Giriş Tarihi: 25.10.2019
Denizlispor’a yakışmıyor
Yönetimin basın toplantısı sırasında yaşanan skandalın yankıları sürüyor. Eski başkanlardan Süleyman Urkay ve beraberindeki biri silahlı 2 kişinin, tesislere girmeye çalışması ve devamında kulübün güvenlik personeli ile aralarında yaşanan arbede, camianın da tepkisini çekti. Arbede sırasında bir kişinin elini belindeki tabancaya götürdüğü olaya taraftarlar sosyal medya hesaplarından olaya tepki gösterdi. Denizlispor'da 2017 yılında başkanlık görevini üstlenen Yurdal Duman, "Hiç tasvip ettiğim bir olay değil. Denizlispor bir otobüs, kaptanı ise Ali Çetin ve beraberindeki yöneticilerdir. Olayları kişiselleştirmek Denizlispor'a zarardan başka bir şey sağlamaz. Ben Denizlispor'da 11 yıl görev aldım. Yaşanan olay beni çok üzdü" dedi. Başkan Ali Çetin'e eski başkanların yer aldığı bir istişare konseyi oluşturmasını önerdiğini söyleyen Duman, "Güzelce konular çözülebilecekken, silahla kulübü basmak ne demek! Bunlar yanlış işler" ifadelerini kullandı.

SERBEST KALDILAR!
Gözaltına alınan eski başkanlardan Süleyman Urkay ile beraberindeki Zafer U. ve Tuncay B. ifadeleri alınıp serbest bırakıldı.
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Denizlispor’a yakışmıyor
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