EÜ’de akademik yıl törenle açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Ege Üniversitesi'nin (EÜ), 2019- 2020 Akademik Yılı düzenlenen törenle açıldı. MÖTBE Salonu'nda düzenlenen törene İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanarak Türk spor tarihinde ilki gerçekleştiren İbrahim Çolak, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. EÜ'nün bölgede kurulan diğer üniversitelere de öncülük yaptığını anlatan Yıldırım, üniversitenin Türkiye'nin gelişmesine de büyük katkı sunduğunu söyledi. Yıldırım, başarılı çalışmalara imza atan akademisyenleri tebrik etti. Bilgi ve teknolojinin önemine değinen Yıldırım, "Üniversitelere düşen daha çok bilgi üretmek, daha çok bilgiye sahip olmak, daha çok bilgiyi insanlığın yararına kullanmaktır. Bilgi artık en büyük güç. Silah, güçlü ordu değil, bilgi. Hamdolsun ülkemizin her köşesinde üniversiteler var. Üniversiteye erişimde Türkiye, dünyada 2. sıraya yükseldi." dedi.EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Budak, "Dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip edin, memleketimizin önceliklerini hedefleyin ve ülkemizin hayallerini gerçek kılmak için yılmadan, usanmadan çalışın. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün gençliği olduğunuzu ve onun sizlere verdiği görevleri asla unutmayın." ifadelerini kullandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını dile getiren Prof. Dr. Budak, "Bu vesileyle, Suriye'nin kuzeyinde terör odaklarına karşı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatında şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Ege Üniversitesi ailesi olarak ordumuzun her zaman yanındayız" şeklinde konuştu.Etkinlikte EÜ Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Halk Oyunları Bölümü Topluluğu, Ege yöresine ait oyunlardan örnekler sergiledi. Konuşmaların ardından EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, günün anısına Yıldırım'a hediye takdim etti. Binali Yıldırım ve Budak daha sonra üniversiteyi yüksek puanla kazanan öğrenciler ile başarılı akademisyenlere plaket verdi.