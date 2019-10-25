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F.Bahçe yenilgisini telafi edeceğiz

F.Bahçe’ye evinde yenilerek galibiyet hasretini 6 maça çıkaran Yukatel Denizlispor’da teknik direktör Mehmet Özdilek, Gençlerbirliği deplasmanı öncesi iddialı konuştu

Giriş Tarihi: 25.10.2019
F.Bahçe yenilgisini telafi edeceğiz
Denizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan teknik direktör Mehmet Özdilek, "İçeride ya da dışarıda fark etmiyor. Her maça kazanmak için çıkacağız. Gençlerbirliği maçını kazanarak şehrimize 3 puanla dönmek istiyoruz" dedi. İyi bir takım olduklarını kaydeden Özdilek, "Son maçını farklı bir skorla kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Biz de son maçımızı Fenerbahçe'ye karşı kaybettik. Amacımız, kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Deplasmana giderken tek düşüncemiz kazanmak olacak" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de çıktığı ilk maçında golle tanışan Oscar Estupinan da Gençlerbirliği maçının kendileri için önemli bir karşılaşma olacağını söyledi.

ESTUPİNAN: SAVAŞACAĞIZ
Kazanmak için takım olarak mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Kolombiyalı forvet, "Bu maçtan kesinlikle 3 puan almak istiyoruz. Kazanmamız için savaşmamız gerektiğini biliyoruz. F.Bahçe maçında gol atmanın kendim adına iyi bir şans olduğunu düşünüyorum. Tabi kazansak daha iyi olurdu ama hazır olduğumu gösterdim. Kupada da goller attım. Ancak ligde gol atmak farklı" yorumunu yaptı.
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F.Bahçe yenilgisini telafi edeceğiz
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