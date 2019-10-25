F.Bahçe yenilgisini telafi edeceğiz

BUGÜN NELER OLDU

enizlispor'un Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan teknik direktör Mehmet Özdilek,dedi. İyi bir takım olduklarını kaydeden Özdilek, "Son maçını farklı bir skorla kazanmış bir takıma karşı oynayacağız. Biz de son maçımızı Fenerbahçe'ye karşı kaybettik. Amacımız, kaybettiğimiz puanı deplasmanda telafi etmek. Deplasmana giderken tek düşüncemiz kazanmak olacak" ifadelerini kullandı. Fenerbahçe karşısında ilk 11'de çıktığı ilk maçında golle tanışan Oscar Estupinan da Gençlerbirliği maçının kendileri için önemli bir karşılaşma olacağını söyledi.Kazanmak için takım olarak mücadele etmeleri gerektiğini vurgulayan Kolombiyalı forvet,yorumunu yaptı.