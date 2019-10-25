Hani 3 yıl önceydi

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer'in KKTC'de yayın yapan Haberci Gazetesi'ne Kıbrıs Sorunu ve Dogu Akdeniz'deki dogalgaz arama çalısmalarına iliskin verdigi mülakat, kent ve ülke gündemine bomba gibi düstü. Soyer'in 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' seklindeki sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti. Çok sayıda siyasetçi Soyer'i açıklamalarından ötürü kınadıklarını açıkladı. Tepkilerin giderek büyümesi üzerine ulusal yayın yapan bir televizyon kanalına konuya iliskin açıklamalarda bulunan Soyer, röportajın iddia edildigi gibi yeni bir röportaj olmadıgını, bu sözleri yaklasık 3 yıl kadar önce Seferihisar Belediye Baskanı olarak katıldıgı bir etkinlikte verdigi röportajda söyledigini iddia etti. Bugün aynı noktada olmadıgını belirten Soyer; "3 yıl önce verilmis bir konusmayı yeni söylemisim gibi duyurmak en hafifi itibariyle büyük haksızlık. 3 sene önceki bir demeci, bambaska bir baglamda, kosullarda ve unvanla yapılmıs konusmayı bugün Büyüksehir belediye baskanı olarak yapmam mümkün degil" dedi.Soyer'in açıklamalarına yalanlama gecikmedi. KKTC'de yayın yapan Haberci Gazetesi, Soyer'in gelen tepkiler üzerine çark ettigini iddia ederek resmi internet sitesinden röportajın ses kaydını yayınladı. Gazetenin yazı isleri Müdürü Gizem Özgeç'in yaptıgı röportajın iddia edildigi gibi 3 sene önce degil 10 Ekim 2019 tarihinde gerçeklestigini ifade eden gazete, Soyer'i çark etmekle suçladı. Yasanan son gelismenin ardından Izmir Büyüksehir Belediye Baskanı Tunç Soyer'in nasıl bir tavır sergileyecegi merak konusu oldu. AK Parti Genel Baskan Yardımcısı, Izmir Milletvekili Hamza Dag, Twitter adresinden Soyer'e yüklendi. Dag, "10 gün önce verdigi röportaja gelen tepkileri "3 yıl öncesine ait" yalanıyla bertaraf etmeye çalısan Tunç Soyer'in mumu, yatsıya kadar bile yanamadı" ifadelerini kullandı.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in büyük tepki çeken 'Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakalım' sözlerinin üzerine AK Partili eski meclis üyesi Emrullah Kavuz protesto eylemi gerçekleştirdi. Hazırladığı pankartı belediye önüne bırakan Kavuz yaptığı açıklamada, " İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Tunç Soyer'in kısa bir süre önce Kıbrıs ile ilgili yaptığı açıklama Türk milletinin büyük bir çoğunluğunu ve İzmir'de yaşayan vatandaşları derinden üzdü ve rencide etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşmanı denize dökerek bize kazandırdığı İzmir'imiz hakkında da Sayın Tunç Soyer'in bir konuşma yapmaması için böyle bir protesto gereği duydum. Kendisini Türk milletinden özür dilemeye davet ediyoruz" diye konuştu.Haberci Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Gizem Özgeç'e verdiği röportajda; "Kıbrıs'ı Kıbrıslılara bırakırsak, en doğrusu bu olacak. Ancak hiç bırakmıyoruz. Herkes Ada'nın bir tarafından çekiştiriyor. Ben bunu doğru bulmuyorum. Kıbrıs'ın jeopolitik önemini falan bir kenara koyup, adayı Kıbrıslılara bırakmak lazım. Kaderlerini kendileri belirlemeli. Ben iki halkın barış içinde yaşamalarından, birlikte karar üretmesinden yanayım. Herkes çok fazla müdahil oluyor, sadece Türkiye değil... Filler tepişir, çimenler ezilir. Onlar tepişiyor. Olan Kıbrıslılara oluyor" ifadelerini kullanmıştı.