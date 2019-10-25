Hollandalı ve Türk öğrenciler çöp topladı

BUGÜN NELER OLDU

Birliği'nin desteğiyle Karşıyaka Belediyesi ve İzmir Mavişehir Rotary Derneği tarafından, 24 Ekim Uluslararası İklim Eylem Günü dolayısıyla 'Clean Up' çöp toplama etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Mavişehir Sahili'nde bir araya gelen 15- 19 yaş aralığındaki 70 Hollandalı ve 70 Türk öğrenci, sahil şeridi boyunca çöpleri toplayarak iklim değişikliğine dikkat çekti. Etkinliğe Hollanda Ankara Büyükelçiliği Ticaret Müsteşarı Helene Rekkers, Kültür Müşaviri Eray Ergeç, İzmir Hollanda Fahri Konsolosu Oğuz Özkardeş, Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Fatih Akçiçek katıldı. Plastikten arındırılmış bir hayat için farkındalık yaratmaya çalıştıklarını söyleyen Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı Akçiçek, "Yaşadığımız yerleri nasıl korumamız gerektiği konusunda bir mesaj vereceğiz ve belediyelerimizle birlikte neler yapabileceğimizi göstereceğiz. Tabiat ana için güçlerimizi birleştirmeliyiz" dedi.