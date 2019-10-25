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İki kardeş silahlı saldırıda yaralandı

Giriş Tarihi: 25.10.2019
İZMİR'IN Bornova ilçesine bağlı Yeşilçam Mahallesi'nde Erhan Ö. (41) ve ve kardeşi Ayhan Ö. (49) otomobille trafikte seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından iki kardeş, evlerinin yakınındaki parka gitti. Erhan Ö. ve Ayhan Ö., burada otururken tartıştıkları kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Şüpheliler kaçarken, saçmaların isabet ettiği kardeşler, mahalleli tarafından Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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İki kardeş silahlı saldırıda yaralandı
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