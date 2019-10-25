İrlandalı kadın İzmir’de göçmen derneği kurdu

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sektöründe çalışan İrlandalı evli ve 3 çocuk annesi Anne O Rorke, ülkelerindeki iç savaştan kaçan mülteciler için bir şeyler yapmaya karar verdi. Anne O Rorke, önce Yunan adalarına, ardından Atina ve Makedonya sınırına gitti. Bir süre buralarda gönüllü çalışmalar yürüten Rorke, ardından Türkiye'de sayısı 4 milyonu bulan mültecileri için İzmir'e gelmeye karar verdi. Konak'ın en yoksul mahallerinde olan Zeytinlik'teki eski bir binayı kiralayan ve kendi imkanları ile Uluslararası Yardımlaşma ve Entegrasyon Derneği'ni (TIAFI) kuran Rorke, bu eski binayı bedeninde ve ruhunda savaşın izlerini taşıyan mültecilerin sığınabileceği sıcak bir yuvaya dönüştürdü. Dernekte gönüllü olarak çalışan Suriyeli kadınlar tarafından her gün 150 kişilik yemek yapılıyor. Sadece mültecilere değil, isteyen herkesin gidip yemek yediği dernekte, yine Türk ve yabancı gönüllüler tarafından eğitim ve sağlık alanlarında isteyenlere destek veriliyor.Anne O Rorke, insanların sıkıldıklarında gelebilecekleri bir toplum merkezi oluşturmaya çalıştığını belirterek, işe giden mülteci kadınların çocuklarını derneğe bıraktığını söyledi. Rorke, "15 yıldır Türkiye'ye gelip gidiyordum. Küçük bir ekibiz. Tamamen gönüllülerle çalışıyoruz. Yaşam koçluğu da yapıyoruz, onları psikolojik anlamda destekliyoruz" dedi.