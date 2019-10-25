Jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi

BUGÜN NELER OLDU

jandarma trafik ekipleri Şamlı mahallesinde öğrencilere okulda trafik eğitimi verdi. Karesi ilçesinde bulunan Şamlı Şehit Mustafa Adışen Ortaokulu'na Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Kadın Kısmı, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Kısmı, Karesi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve eğitimli köpeklerin katılımı ile ziyaret gerçekleştirdi. Ortaokul öğrencilerine Trafik Timi personeli tarafından "Trafikte Yaya Önceliği, Emniyet Kemerinin Önemi, Trafik Kuralları ve Servis Araçlarına Binip-İnerken Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar", eğitimli köpekler tanıtılarak görevleri anlatıldı.