Kilolarından kurtulup dışarı çıkmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

Bornova ilçesinde 85 yaşındaki annesi Hanife Kışova ile yaşayan 59 yaşındaki Kışova, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ESHOT'ta 22 yıl otobüs şoförü olarak görev yaptı. Yaklaşık 10 yıl önce emekli olan Kışova, bu süreçte hızla kilo almaya başladı. Gittiği sağlık kuruluşlarında tansiyon, şeker ve KOAH teşhisi konulan Kışova, 220 kiloya ulaşınca evinden de çıkamaz duruma geldi. Hareket etmekte zorlanan ve tüm ihtiyaçları 85 yaşındaki annesi tarafından karşılanan Kışova, ara ara çıktığı evinin balkonunda iyileşeceği günün hayalini kuruyor. Metin Oktay Kışova, aşırı kiloları nedeniyle çok zor günler yaşadığını söyledi. Nefes alırken bile zorlanmaya başladığını ifade eden Kışova, "Tüm ihtiyaçlarımı 85 yaşındaki annem görüyor. Daha önce birçok kez hastaneye gittim ama artık yatarak tedavi görmek istiyorum. Geceleri uyuyamıyorum. Acilen tedavi olmam lazım. Şu anda 220 kiloya ulaştım. Yürümek ve dışarıya çıkmak istiyorum. Evde hapis hayatı yaşıyorum" dedi.