Obruk araştırılıyor

BUGÜN NELER OLDU

Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlügü ekiplerinin, önceki gün dagın 1430 metre yüksekliginde Çampınar mevkisi yakınlarında kesfettikleri obruga iliskin çalısmalar sürüyor. Obrugun etrafı güvenlik seridiyle kapatılırken, özellikle basta doga yürüyüsü yapmaya gelenler olmak üzere, diger milli park ziyaretçileri için çevreye uyarı levhaları yerlestirildi. Öte yandan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlügü ekiplerince obrugun olusum nedenine iliskin arastırma yapılacak. Manisa Spil Dagı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, Spil Dagı'nın farklı olusumları içerdigini söyledi. Dagda çok eski dönemlerde çöküntülerin olduguna dair bilgilerin kayıtlara girdigini anımsatan Ernalçacı, ""Obrugun bu bölgede bir magara olusumunun öncüsü olabilecegine dair ifadeler var. Magara ile ilgili durum bilim adamlarının çalısmalarıyla ortaya çıkacaktır" diye konustu. Tehlikeli oldugu için obrugun etrafını çevirdiklerini dile getiren Ernalçacı, konuya iliskin MTA'dan yanıt beklediklerini ifade etti.