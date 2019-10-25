Üniversiteliler şehitleri unutmadı

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi Rektörlügü tarafından düzenlenen Sehitleri Anma Yürüyüsü etkinligi; akademik, idari personel ve ögrencilerin genis katılıyla gerçeklestirildi. Çagıs Kampüsü Merkez Yemekhane önünden baslayan yürüyüse, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ilter Kus da üniversite üst yönetimiyle birlikte katıldı. Milli birlik ve beraberligin vurgulandıgı, terörü lanetleyen ve sehitlerimize saygının dile getirildigi sloganlar esliginde rektörlük önüne kadar süren yürüyüs, saygı durusu ve Istiklal Marsı'nın okunmasıyla devam etti. Sehitleri anma yürüyüsü, Ilahiyat Fakültesi ögretim görevlileri tarafından Fetih Suresi'nin okunmasıyla sona erdi.