Yaptığı kan bağışıyla dünya rekoru kırdı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaşayan 2 çocuk babası Emin Şahin (60), gençliğinden bu yana düzenli olarak kan bağışı yapıyor. Emekli olduktan sonra, Kızılay'ın Güvenli Kan Projesi ile kan bağışına daha da önem veren Şahin, şimdiye kadar hastanelere 167 ünite, Kızılay'a ise 201 ünite kan bağışlayarak Türkiye üçüncüsü oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün 365 günde 24 ünite aferez trombosit kan bağışı sınırını, 366 gün çeken 2016 yılını bekleyerek aştı. Şubat'ın 29 gün çekmesi ile 366 gün sayılan 2016 yılında, Kızılay'ın sisteminin kendisine fazladan bir gün daha bağış hakkı vermesi ile yılda 25 ünite bağış yaparak, dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Sistemdeki açığı bulduğunu söyleyen Şahin, kendisinden sonra bu hatanın düzeltildiğini anlattı. Evinde 17 kan bağışı ödülü bulunan Şahin, 2014'te yılda toplam 29 defa, 2017 yılında 28 defa ve 2018 yılında 28 defa tam kan ve aferez trombosit bağışında da bulunarak, bu 4 yılda Türkiye'deki en yüksek sayıya ulaştı. Kızı hemşire olan Şahin, kan bağışının önemini belirterek, "Sınır olmasa yılda 50 ünite kan veririm. Kan verdikten sonra Kızılay'dan çıktığımda kuş gibi hafifliyorum, hatta dönüp bir daha vermek istiyorum" dedi.25 ünite kan bağışı yaptığı yılı anlatan Şahin, "Şimdiye kadar hiçbir sağlık sorunum olmadı. 2018 yılında ben haftada 3- 4 ünite kan veriyordum. Normalde insan sağlığı açısından mümkün değil. Bu artık hastalık oldu, kan verebilmek için saniye sayıyoruz. Türkiye'de benim gibi 5 kişi var, biz birbirimizle yarışıyoruz. Çok güzel bir his, bir annenin bir babanın evladı için çırpındığını düşünün. Kan, aferez, plazma arıyor. Onların derdine derman oluyoruz, binlerce hayat kurtarıyoruz. Kan verebildiğim sürece devam edeceğim" dedi.