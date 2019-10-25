Yeni stat Göztepe’ye iyi gelecek

BUGÜN NELER OLDU

Teknik Direktörü Tamer Tuna, 5 haftalık yenilmeme serisinden sonra Başakşehir maçında son dakikalarda yenilen golün acı da olsa tecrübe kazanmak adına önemli olduğunu söyledi. Ligdeki dengenin hala tam anlamıyla oturmuş olmadığını belirten Tuna,yorumunu yaptı. Süper Lig'in puan anlamında sıkışmış olmasına dikkat çeken Tuna, "Ligin 2.'si ve 16.'sı arasında 7 puanlık fark var. Bunlar arasında hemen hemen 2 maçlık fark var. Bunlar da bizi sürece odaklıyor" dedi.Hedefledikleri puanları alamadıklarını söyleyen Tuna,diye konuştu.Göztepe'nin son haftalardaki çıkışını değerlendiren Tuna,dedi.