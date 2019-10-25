Yeni stat Göztepe’ye iyi gelecek

GÖZTEPE
Teknik Direktörü Tamer Tuna, 5 haftalık yenilmeme serisinden sonra Başakşehir maçında son dakikalarda yenilen golün acı da olsa tecrübe kazanmak adına önemli olduğunu söyledi. Ligdeki dengenin hala tam anlamıyla oturmuş olmadığını belirten Tuna, "Ligde en fazla pozisyona giren ve en çok ceza sahasına giren takımlardan biriyiz. Bu takımın daha fazla gol atıp, daha üst sıralarda yer alması gerekiyordu"
yorumunu yaptı. Süper Lig'in puan anlamında sıkışmış olmasına dikkat çeken Tuna, "Ligin 2.'si ve 16.'sı arasında 7 puanlık fark var. Bunlar arasında hemen hemen 2 maçlık fark var. Bunlar da bizi sürece odaklıyor" dedi.
LİG SIKIŞMIŞ DURUMDA
Hedefledikleri puanları alamadıklarını söyleyen Tuna, "Ama oyunumuzu geliştirdik. Ligin sonunda kendimizi görebiliyoruz. O yüzden Kasımpaşa maçı çok daha önem arz ediyor. Çünkü onlar da iç sahada kaybetseler de deplasmanlarda kazanabiliyorlar. Hücum anlamında üretken bir takım hem de ligin fiziksel olarak iyi ekiplerinden biri"
diye konuştu.
DAHA YUKARI ÇIKACAĞIZ
Göztepe'nin son haftalardaki çıkışını değerlendiren Tuna, "Sonuçlar bu transfer planlamasıyla ilgili. Göztepe'nin bu oyunu ve ligin ikinci yarısında açılacak yeni stadyumumuzda mücadele edeceğimizi düşünürsek; daha da yukarılara çıkacağımızı görebiliriz"
dedi.