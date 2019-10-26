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Altınordu çıkış arıyor

ekibi, bugün Ümraniye deplasmanında kazanıp Altay’a karşı alınan yenilgiyi unutturmak için sahada...

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Altınordu çıkış arıyor
İZMIR derbisinde geçtiğimiz hafta Altay'a 3-0 yenilen Altınordu'nun hedefi Ümraniye deplasmanında toparlanmak. Bugün 14.00'te Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda Cesar Grup Ümraniyespor'la karşı karşıya gelecek olan İzmir ekibi haftaya 5 puanla 15. Sırada başlıyor. 14 puanlı ve beşinci sıradaki Ümraniye deplasmanından en az 1 puanla dönmeyi hedefleyen Altınordu'da sakat Enes ve hazır olmayan Kemal kadroya alınmadı. İyileşen Ravil ve Yasin ile cezası biten Oğulcan forma giyebilecek. Altınordu'nun bugün sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'i ise şu şekilde: Erhan - Kerim, Sinan, Ravil, Ufuk, Berkay, Oğulcan, Atakan, Muhammed, Anıl, Yasin
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Altınordu çıkış arıyor
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