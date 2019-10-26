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Büyükşehır kazandırdı

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Büyükşehır kazandırdı
DENİZLİ'NİN en büyük ihtiyaçları arasında bulunan ulaşım sorununu çözmek için geçtiğimiz dönem bu alanda devrim başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede şehre Üçgen Köprülü Kavşakları, Zeybek Köprülü Kavşağı, Hal Köprülü Kavşağı, Müfide Tekin Ada Köprülü Kavşağı, Bozburun Köprülü Kavşağı ve Sanayi Bağlantı Köprüsü başta olmak üzere geleceğe birçok eser kazandırdı. Denizli'yi ulaşımda çağ atlatacak söz konusu projeler kentin sürdürülebilir bir trafiğe kavuşmasında büyük rol oynarken, söz konusu köprülü kavşaklar Denizli ve Türkiye'ye milyonlarca liralık yakıt tasarrufu sağladı, can güvenliğini ise had safhaya çıkardı. 6 köprülü kavşağı bugüne kadar 141 milyon 350 bin araç kullandığı belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Kalıcı eserler bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
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Büyükşehır kazandırdı
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