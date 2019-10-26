Ege Bölgesi demir ağlarla örüldü

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TCDD tarafından 2008'de yapım ve onarım çalışmaları gerekçesiyle ara verildikten 11 yıl sonra dün ilk seferini yapan Göller Ekspresi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ı Isparta'ya getirdi. Isparta Tren Garı'nda kent protokolü ve kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'a, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de eşlik etti. Isparta Tren Garı'nda vatandaşları asker selamıyla selamlayarak alana gelen Bakan Turhan milletvekillerinin talepleri doğrultusunda 64 lira olan sefer bilet fiyatını 50 liraya indirdi. Bakan Turhan, "Artık Göller Ekspresi konforlu ve güvenli altyapısıyla hizmet vermeye devam edecek. Bu ekspres, Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların bir vazgeçilmezi olacak. Kimse, İzmir'e, Denizli'ye, Burdur'a, Aydın'a giderken, artık otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek. Göller Ekspresi'nin hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.