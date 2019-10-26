Eski başkana adli kontrol!

BUGÜN NELER OLDU

YUKATEL Denizlispor'da iki gün önce yaşanan olayların şaşkınlığı sürüyor. Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girilmesine izin verilmeyen eski kulüp başkanıDaha sonra tekrar gözaltına alınan üçlü, ifade işlemlerinin ardından bu kez mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden T.B, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken Süleyman Urkay ile kardeşi,