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Eski başkana !

Denizlispor’un eski başkanı şartıyla serbest bırakıldı

Giriş Tarihi: 26.10.2019
Eski başkana adli kontrol!
YUKATEL Denizlispor'da iki gün önce yaşanan olayların şaşkınlığı sürüyor. Yukatel Denizlispor Başkanı Ali Çetin'in düzenlediği basın toplantısına girilmesine izin verilmeyen eski kulüp başkanı Süleyman Urkay, kardeşi Z.U. ve T.B. ile silahlarla kulübü basarken emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardı. Daha sonra tekrar gözaltına alınan üçlü, ifade işlemlerinin ardından bu kez mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden T.B, savcılık ifadesinin ardından salıverilirken Süleyman Urkay ile kardeşi, "tehdit" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Eski başkana adli kontrol!
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