Gürsel Aksel stadı göz kamaştırıyor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin tüm şehirlerinde yapılan yeni statlar ile Türk futbolu daha da gelişirken artık sıra İzmir'de. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yapımı tüm hızıyla devam ederken stadın sezonun ikinci yarısında Göztepe'nin Beşiktaş'ı konuk edeceği mücadele ile açılması planlanıyor. Türkiye'de birçok ilki barındıran yeni stat 14 Haziran 2017'de 219 milyon TL'ye ihale edilirken 2 yıldır yapımı da devam ediyor. Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi, taraftarı buluşturacak sosyal yaşam alanları, ticari alanları ve meydanının yanı sıra çatısında yer alacak halka açık yürüyüş parkuruyla da fark yaratacak. Sahadaki altyapı çalışmalarında sona gelinirken drenaj ve havalandırma sistemleri tamamlandıktan sonra sulama tesisatları yapılacak ve çim serme işlemine geçilecek.STADIN mimarı Tuğrul Büyükköken, Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi hakkında da açıklamalarda bulundu. Ocak ayındaki Beşiktaş maçında stadı açmak istediklerini söyleyen Büyükköken, "Kompleksin içinde en iddialı olduğumuz konu çatımız. Burada bizim 650 metrelik yürüyüş parkurumuz olacak. Mahalle ve kent içindeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda stadımıza fonksiyonlar yerleştirecek. Toplam kapasitemiz güney kale arkasında ayaklı sisteme geçilirse 25 bin kişi olacak. Stadımızda 39 locamız olacak, basın mensupları için ayrılmış alanlarımız olacak. İnsanlar rekreasyon alanında dolaşır gibi çatımızda dolaşacak."