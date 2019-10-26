Rüzgar enerjisinin başkenti İzmir

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BUGÜN NELER OLDU

İzmir-İstanbul Otoyolu'nun bitmesiyle İstanbul'dan İzmir'e ulaşım 3.5 saate indi. Bu ve bununla bağlantılı yatırımların tamamlanmasıyla büyük metropollerden İzmir'e göç daha da artmış durumda. Geçtiğimiz yıl resmî rakamlara göre 20 bin 529 kişinin İstanbul'dan İzmir'e taşınması kente olan ilgiyi gösteriyor. Bütün bu gelişmelere paralel olarak İzmir rüzgar enerjisi sektöründe de bölgesel bir çekim merkezi haline gelmiş durumda. Türkiye'de lisanslı rüzgar enerjisi santrallerinin illere göre dağılımına bakıldığında toplam kurulu güç bakımından İzmir'in liderliği göze çarpıyor. Buna göre yaklaşık 12 bin MW teorik kapasiteye sahip İzmir'de kurulu güç 1.462 MW'a ulaşmış olup, 2020 sonunda bu rakamın 1700 MW'ı bulması bekleniyor.Yenilenebilir enerji sektörünü İzmir'in geleceği için öncelikli sektörlerden birisi olarak belirlediklerini belirten İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "Bu kapsamda mali destek programları ile İzmir'de ilk rüzgar enerjisi tesislerinin kurulumunun gerçekleşmesine vesile olduk. Ayrıca yabancı yatırımcıların bölgeye çekilmesi ve yerel firmaların kapasitelerinin artırılması için stratejiler ve eylem planları hazırladık. Yenilenebilir enerji sektörünü ve özelde rüzgar enerjisi sektörünün gelişmesini hedefledik ve bunda da bölgemiz önemli bir başarı elde etti" dedi.İZMİR Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, "İzmir'e kurulan yüzlerce rüzgar türbininin toplam kurulu gücü bin 400 megavatı geçerken, kente yapılan rüzgar yatırımı 2 milyar dolar seviyesine ulaştı" dedi.İZKA Genel Sekreteri Yavuz, İzmir'in Türkiye'deki rüzgar enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 20'sini tek başına gerçekleştirdiğini ifade etti. İzmir'de yaklaşık 5 bin kişinin rüzgar enerjisi ekipmanları üretiminde istihdam edildiğini anlatan Yavuz, "Türkiye'de rüzgar enerjisi ekipmanları üretimi, ülkenin ikinci büyük ticaret merkezi olan İzmir'de yoğunlaşmış durumda. Gelişmiş üretim olanakları, lojistik altyapısı, nitelikli işgücü ile İzmir, rüzgar enerji alanında uluslararası değer zincirlerine entegre olmuş bir merkez üssüne dönüştü" şeklinde konuştu.