Bonkör Karşıyaka ağrı’da iki puan bıraktı

BUGÜN NELER OLDU

GEÇEN hafta sahasında Kocaelispor'u mağlup eden Karşıyaka, dün deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile yenişemedi. Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başlarken 11.dakikada Furkan Kopuz'un golüyle 1-0 öne geçti.İKINCI yarıda ev sahibi ekip topla daha çok oynarken Ağrı 1970 Spor kontratak ile gol aradı. Özellikle 70. dakikadan sonra Karşıyaka, Doğukan İnci ve Hakan Kuş ile mutlak gollerden yararlanamadı.