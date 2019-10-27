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Bonkör Karşıyaka ’da iki puan bıraktı

3. Lig 2. Grup’ta Karşıyaka deplasmanda mutlak golleri kaçırdığı karşılaşmada 1970 Spor ile berabere kaldı

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Bonkör Karşıyaka ağrı’da iki puan bıraktı
GEÇEN hafta sahasında Kocaelispor'u mağlup eden Karşıyaka, dün deplasmanda Ağrı 1970 Spor ile yenişemedi. Karşılaşmaya ev sahibi ekip etkili başlarken 11.dakikada Furkan Kopuz'un golüyle 1-0 öne geçti. Yeşil-kırmızılılar çabuk toparlandı ve 38. dakikada Harun Atalay ile beraberliği sağladı. İKINCI yarıda ev sahibi ekip topla daha çok oynarken Ağrı 1970 Spor kontratak ile gol aradı. Özellikle 70. dakikadan sonra Karşıyaka, Doğukan İnci ve Hakan Kuş ile mutlak gollerden yararlanamadı. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol sesi çıkmadı ve Karşıyaka Ağrı deplasmanından 1 puan ile döndü.
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Bonkör Karşıyaka ağrı’da iki puan bıraktı
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