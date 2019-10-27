Göz göz’ün 60 yıllık özlemi

BUGÜN NELER OLDU

SÜPER Lig ekiplerinden Göztepe, 9. hafta mücadelesinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.İki takım arasında Süper Lig'de daha önce oynanan 12 maçta Göztepe 1 galibiyet alırken, Kasımpaşa 6 kez kazandı. GÖZTEPE, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya karşı olan tek galibiyetini 4-1'lik skorla 17 Ekim 1959'da aldı. Bu sezon aynı zamanda Milli Lig (Bugünkü Süper Lig) adıyla oynanan ilk sezon olma özelliğini taşıyor. Ligde 9 puanla 12. sırada yer alana Göztepe, 5 maçlık yenilmeme serisinin ardından geçen hafta son dakikada yediği golle Başakşehir'e 2-1 mağlup olmuştu.İZMİR ekibi, taraftar desteğiyle maçı kazanarak hem yeni bir serinin başlangıcını yapmak hem de Kasımpaşa'ya karşı olan 60 yıllık kazanamama istatistiğini bozmak istiyor.