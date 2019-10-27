İki böbreği 8 kilo

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Polikistik böbrek hastalığı nedeniyle iki böbreği toplam 8 kiloya ulaşan ve ameliyat olması büyük risk taşıyan 50 yaşındaki Kamil Demirci, robotik ve laparoskopik cerrahi konusunda tanınan Prof. Dr. Burak Turna'nın gerçekleştirdiği zor bir operasyonla sağlığına kavuştu. Çok sıkıntılı günler yaşadığını belirten Kamil Demirci, "Katı diyet programı nedeniyle 65 kiloya kadar düştüm. Böbreklerimdeki kanama giderek arttı ve hayatımı tehdit etmeye başladı. Gittiğim doktorlar iki böbreğin de alınması gerektiğine karar verdi. Fakat, böbreklerimde aşırı bir büyüme oluştuğu için ikisi toplamda 50 cm'ye kadar çıkmıştı. Ameliyatın çok riskli olduğu için birçok doktor bu ameliyatı kendilerinin yapamayacaklarını ifade etti. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Turna'ya ulaştık. Dr. Burak Bey, bana verdiği güvenle ameliyat olmaya karar verdim. Yaklaşık 5 saat süren ameliyata 64 kilo girdim; böbreklerim alınınca 55 kilo olarak çıktım. Hayatımı kurtaran Prof. Burak Turna'ya çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Prof. Dr. Burak Turna, "Her bir böbreğin yaklaşık 4 kg ağırlıkta ölçüldüğü ve toplamda 8 kg böbrek dokusunun çıkartıldığı tespit edildi. Bu literatürde rapor edilen en büyük böbrek dokularından biri olarak kayıtlara geçti" dedi.