İzmir’de sulu tarımla 415 milyon lira gelir

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TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, modern sulamayla tarımda sağlanan verim artışları ve üretim deseninin çeşitlenmesinin çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden olduğunu belirterek, "Bu çerçevede 2019 yılı sulama sezonunda İzmir'de 481 bin 810 dekar arazi sulandı. İzmirli çiftçilerimiz ve ülke ekonomimiz yaklaşık 415 milyon lira gelir elde etti" ifadesini kullandı. Sulama tesislerini inşa ederken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerini tercih ettiklerini belirten Pakdemirli, "Klasik sulama sistemlerinde 8 hektar sulama alanına saniyede ortalama 30 litre su verilirken, modern sulama yöntemlerinden yağmurlama ve damlama sulamalarda 8 hektara saniyede ortalama 10 litre su veriliyor. Böylelikle üçte iki oranında su tasarrufu sağlanabiliyor" değerlendirmesinde bulundu. Pakdemirli, İzmir'de işletmeye alınan sulama sistemlerinin de en modern sistemler olarak inşa edildiğine dikkati çekerek, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesiyle iletim kayıplarının en aza indirildiğini, böylece yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 tasarruf sağlanabildiğini bildirdi.