Kış aylarında sağlıklı beslenme ipuçları

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KIŞ aylarıyla birlikte vücut metabolizmasının yavaşladığını ve kilo alımının da arttığını belirten Özel Egepol Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gözde Artan, sağlıklı beslenmenin ipuçlarını verdi. Yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da sağlıklı beslenmek gerektiğini belirten Artan, bağışıklığı güçlendirmek için vitamin ve mineral açısından zengin olan mevsim sebze ve meyvelerinin tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi. Gözde Artan, mevsimsel olarak düşen bağışıklık sistemi için A, C ve D vitamini açısından zengin olan portakal, havuç, bal kabağı, yeşil yapraklı sebzeler ve omega 3 içeren balık tüketiminin her yaştan birey için artırılması gerektiğine de dikkat çekti. Kış aylarında su tüketiminin artırılması gerektiğini de vurgulayan Gözde Artan, "Kış aylarında susama hissi de azalıyor. Oysa, vücudun suya olan ihtiyacı azalmıyor" dedi.