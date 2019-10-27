Lebip Timor: Hazan mevsimi

ÜST üste yaşadığı puan kayıplarıyla bir anda ligin dibine demir atan Altınordu, dünkü maça da adeta 1-0 yenik başladı.
Zira Ümraniyespor, daha 9. dakikada bulduğu golle öne geçiyor ve gol atmakta zorluklar yaşayan Altınordu'yu da çok zor dakikalar bekliyordu.
Pas geçişlerinde yapılan hatalar ile pozisyon bulamadıkları gibi, 28.dakikada ilk golün kopyasını andıran yedikleri ikinci golle tüm oyun ve puan hesapları da allak bullak oluyordu.
Ümraniyespor
rahatlamış, Altınordu'nun da risk aldığı
dakikalar başlamıştı artık. Nitekim, ileride
oynama sevdası, geride büyük boşluklar
bırakmalarına neden oluyor, ve
ev sahibi takım elini kolunu sallaya sallaya
bulduğu peş peşe gollerle devreye
4-0 önde gidiyordu.
TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
Geride bıraktığı 8 haftalık performansı ile bu ağır skorun altından kalkacak istatistikleri de yoktu Altınordu'nun.
Adeta mecburiyetten
oynanacak bir ikinci yarı, ve
son düdük çaldığında da kaçınılmaz
bir son onları bekliyordu. Maçtaki ilk
pozisyonunu 49. dakikada bulan ama
gol bulamayan takım, moral olarak ta
çökmüş bir görüntü veriyordu. İkinci
yarıya çıkarken 2 değişiklik yapan, 68.
dakikada da son değişikliği ile oyuna
müdahale etmek isteyen Hüseyin
hocanın bu dokunuşları da ilk yarıdaki
enkazı kaldırmaya yetmiyordu. Zira, ilk
yarıda bulduğu 4 golle Ümraniyespor,
maçın fişini çok erken çekivermişti.
Özetle, geçen sezonlarda ligin ağabeylerine ve favorilerine kafa tutan Altınordu'da, bu sezon ne yazık ki yaprak dökümü devam ediyor
ve 'hazan mevsimi' bitmek bilmiyordu.
Umarım, tehlikenin farkındadırlar.