Lebip Timor: Hazan mevsimi

BUGÜN NELER OLDU

ÜST üste yaşadığı puan kayıplarıyla bir anda ligin dibine demir atan Altınordu, dünkü maça da adeta 1-0 yenik başladı.Zira Ümraniyespor, daha 9. dakikada bulduğu golle öne geçiyor ve gol atmakta zorluklar yaşayan Altınordu'yu da çok zor dakikalar bekliyordu.PasÜmraniyesporrahatlamış, Altınordu'nun da risk aldığıdakikalar başlamıştı artık. Nitekim, ilerideoynama sevdası, geride büyük boşluklarbırakmalarına neden oluyor, veev sahibi takım elini kolunu sallaya sallayabulduğu peş peşe gollerle devreye4-0 önde gidiyordu.Adeta mecburiyettenoynanacak bir ikinci yarı, veson düdük çaldığında da kaçınılmazbir son onları bekliyordu. Maçtaki ilkpozisyonunu 49. dakikada bulan amagol bulamayan takım, moral olarak taçökmüş bir görüntü veriyordu. İkinciyarıya çıkarken 2 değişiklik yapan, 68.dakikada da son değişikliği ile oyunamüdahale etmek isteyen Hüseyinhocanın bu dokunuşları da ilk yarıdakienkazı kaldırmaya yetmiyordu. Zira, ilkyarıda bulduğu 4 golle Ümraniyespor,maçın fişini çok erken çekivermişti.Özetle,ve 'hazan mevsimi' bitmek bilmiyordu.Umarım, tehlikenin farkındadırlar.