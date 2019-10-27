Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Lebip Timor: Hazan mevsimi

Lebip Timor: Hazan mevsimi

Giriş Tarihi: 27.10.2019
ÜST üste yaşadığı puan kayıplarıyla bir anda ligin dibine demir atan Altınordu, dünkü maça da adeta 1-0 yenik başladı.
Zira Ümraniyespor, daha 9. dakikada bulduğu golle öne geçiyor ve gol atmakta zorluklar yaşayan Altınordu'yu da çok zor dakikalar bekliyordu.
Pas geçişlerinde yapılan hatalar ile pozisyon bulamadıkları gibi, 28.dakikada ilk golün kopyasını andıran yedikleri ikinci golle tüm oyun ve puan hesapları da allak bullak oluyordu. Ümraniyespor rahatlamış, Altınordu'nun da risk aldığı dakikalar başlamıştı artık. Nitekim, ileride oynama sevdası, geride büyük boşluklar bırakmalarına neden oluyor, ve ev sahibi takım elini kolunu sallaya sallaya bulduğu peş peşe gollerle devreye 4-0 önde gidiyordu.

TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ?
Geride bıraktığı 8 haftalık performansı ile bu ağır skorun altından kalkacak istatistikleri de yoktu Altınordu'nun. Adeta mecburiyetten oynanacak bir ikinci yarı, ve son düdük çaldığında da kaçınılmaz bir son onları bekliyordu. Maçtaki ilk pozisyonunu 49. dakikada bulan ama gol bulamayan takım, moral olarak ta çökmüş bir görüntü veriyordu. İkinci yarıya çıkarken 2 değişiklik yapan, 68. dakikada da son değişikliği ile oyuna müdahale etmek isteyen Hüseyin hocanın bu dokunuşları da ilk yarıdaki enkazı kaldırmaya yetmiyordu. Zira, ilk yarıda bulduğu 4 golle Ümraniyespor, maçın fişini çok erken çekivermişti.
Özetle, geçen sezonlarda ligin ağabeylerine ve favorilerine kafa tutan Altınordu'da, bu sezon ne yazık ki yaprak dökümü devam ediyor ve 'hazan mevsimi' bitmek bilmiyordu.
Umarım, tehlikenin farkındadırlar.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Lebip Timor: Hazan mevsimi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN