Manisa’da 706’ncı fetih kutlaması

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MANİSA'NIN 1313 yılında fethedilerek Türkleşmesini sağlayan Saruhan Bey, Manisa'nın Fethinin 706'ncı yıl dönümünde Şehzadeler ilçesindeki türbesinin önünde düzenlenen törenle anıldı. Mehter takımı konseriyle başlayan etkinlik yapılan verilen ikramlarla son bulurken, katılımcılar Saruhan Bey türbesinde dua etti. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Ecdada vefamızı her fırsatta göstermeliyiz. Bu vesileyle bir kez daha Saruhan Beyi, şanlı ordusundaki tüm ecdadımızı rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum" dedi.