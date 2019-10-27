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Su şişesi içinde sahte içki satışı

Konak’ta bir büfede su şişesi içinde 6’lı ambalajlar şeklinde paketlenmiş halde sahte içki ele geçirildi. Emniyet ekipleri üç kişiyi gözaltına aldı

Giriş Tarihi: 27.10.2019
Su şişesi içinde sahte içki satışı
İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, Konak'ta bulunan bir büfede sahte içki satışı yapıldığı tespit edildi. Büfede ve park halinde ticari araçta yapılan aramada, 157 litre sahte rakı ve 191 litre sahte votka ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Şerafttin K, Haydar M. ve Hakan M.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Bu arada, zanlıların sahte içkileri, yarım litrelik pet şişelere doldurarak 6'lı ambalajlarla paketleyip satışa sundukları anlaşıldı. Ele geçirilen malzemelere, imha edilmek üzere el konuldu.
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Su şişesi içinde sahte içki satışı
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