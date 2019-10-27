Zeytin üreticilerine 10 bin zeytin fidanı

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Anadolu'da zeytinyağı tüketme alışkanlığının oluşmasına öncülük eden ve logosunda bulunan vapur nedeniyle "Vapurlu Yağ" olarak bilinen Kristal, "Gelişmiş pazarlarda kalitesiyle referans alınan global bir zeytinyağı markası olmak" vizyonuyla Türk zeytinyağının dünyada hak ettiği yeri alması için çalışmalarına devam ediyor.Dört yıl önce başlattığı yerel çeşitliliği geliştirme projeleri kapsamında bu yıl üreticilere sertifikalı zeytin fidanı dağıtıyor. Kaliteli zeytinyağı üretiminde en önemli rol oynayan üretici ve yağhanelerle birebir iletişime geçerek kaliteli zeytinyağı üretimi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan Kristal Yağları, Ayvalık Hasat Festivali kapsamında üreticiye uzanarak 10 bin adet zeytin fidanı dağıtıyor. Kristal Yağları Genel Müdürü Christopher Dologh, "Türk zeytinyağı karakteri ile öne çıkmalı. İnsanlar sıradan değil, özellikli yağ almak istiyor. Türkiye'ye ait yerel değerleri geliştirmemiz bir süreç alacak tabii ama birkaç sene önce bu adımı attık ve devam ediyoruz. 'Kristal ve Üretici El Ele" sloganı ile başlattığımız bu kampanya ile amacımız Ayvalık Bölgesi'nde Ayvalık çeşidi, Milas bölgesinde bölgenin karakteristik çeşidi olan Memecik çeşidi zeytin ağaçlarının çoğalması ve zeytinyağı kalitesinin yükselmesidir. Fidan dağıtımı ve dikimi Mart-Nisan dönemlerinde yapılacağından Ayvalık Hasat Festivali programı dahilinde 26 Ekim Cumartesi günü üreticilere 1 yaşında sertifikalı fidan dağıtımı projemizi başlatıyoruz. Ardından 2-3 Kasım Milas Hasat Şenliği'nde de yerimizi alarak orada da fidan dağıtımı gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Bu yolla zeytinyağının kalitesini artırarak sektöre de kazanım sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Dologh, "Amacımız Türk zeytinyağının kalite çıtasını yükseltmekle birlikte Türkiye'de son dönemdeki orman yangınları, ağaç kesimleri, ağaç sökümleri ve bunun gibi zeytin ağacı popülasyonunu tehdit eden unsurlarla da mücadele etmek. Başlattığımız fidan dağıtımı projemiz aynı zamanda da bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu tür projeler ile kendi üzerimize düşen görev ve sorumluluğu da üstlenmiş bulunuyoruz" dedi.