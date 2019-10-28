Altay’da moraller bozuk

İzmir derbisinde Ekol Göz Menemenspor'a 2-0 yenilen Altay, zirve yarışı verirken birden ilk 6'nın dışında kaldı. 3'te 3 yapma şansını kaçıran Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, "Rakibimizi tebrik ediyorum. Önemli bir galibiyet aldılar. Biz galibiyeti hak etmeyen bir oyun oynadık ve neticesinde kaybettik. Belki de 7-8 tane net pozisyonumuz var ama bunları konuşacak durumda da değiliz. Bunları atmamız gerekiyordu ve bunları atabilen de bir takımız. En çok gol atan ve en çok pozisyona giren takımlardan bir tanesiyiz. Ama diğer yandan da en çokta kaçıran takımlardanız. Üzerine bir de bireysel hata eklenince mağlubiyet kaçınılmaz oluyor"
ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekipte derbi maçta sarı kart gören stoper Abdülkerim Bardakçı cezalı duruma düştü. Gelecek hafta Hatay deplasmanında forma giyemeyecek.