Ayvalık’ta ilk zeytin hasadı gerçekleştirildi

alıkesir

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ayvalık Ticaret Odası ve Ayvalık Ziraat Odası'nın düzenlediği "15. Uluslararası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali" kapsamında ilk hasat yapıldı. Barbun'un Çiftliği'nde gerçekleştirilen ilk hasatta konuşan Başkan Yücel Yılmaz, "Bugün Ayvalık'ta zeytin hasadıyla ilgili bir festival yapıyoruz, yarın Bigadiç'te güveç yiyeceğiz. Balıkesir, kendi içinde çok farklı özellikleri olan dört ayrı bölgesi olan bir şehir. Bir araştırma yaptırdım hangi ilçemiz kendini nasıl ifade ediyor, en meşhuru hangisi, Türkiye'de en öne çıkan hangisi diye. Açık ara farkla Ayvalık ilk sırada çıktı. Burada özenle hazırlanmış bir organizasyonda bir araya geldik, gerçek bir emek var ortada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Zeytinyağında Balıkesir'in yerinin çok önemli olduğunu belirten Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı "Bu şehir, bu belde daha doğrusu bütün Körfez bu ülkenin ve dünyanın en özel en müstesna zeytinyağını üretiyor ve üretmeye devam edecek. Türkiye, zeytinyağı üretiminde dördüncü sırada. Biz, farklı bir zeytinyağı üretiyoruz. Ben diyorum ki bu bölgeye yakışan en kaliteli zeytinyağının burada üretildiğini dünyaya duyurmaktır. Bu konuda Valilik olarak, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve diğer paydaş kurum ve kuruluşlarımızla üreticilerimizin hizmetindeyiz. Tek hedefimiz en iyisi olmak. Ayvalık'a yakışan, Körfez'e yakışan budur. Üreticilerimiz bu yolda emin adımlarla ilerliyor" dedi.