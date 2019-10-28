Balıkesir’de suça geçit verilmiyor

alıkesir'de

BUGÜN NELER OLDU

asayişin sağlanması adın kent genelinde "Huzur ve Güven" uygulaması yapıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri il genelinde 112 ekip, 391 personel ve 2 dedektör köpekle 3 aşamalı 'Güven ve Huzur' uygulamasına katıldı. Yapılan sorgulamalarda 1'i DHKP/C Silahlı Terör Örgütü'ne üye olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 32 şahıs yakalandı. Yakalanan bu şahıslardan 3'ü gözaltına alınırken, 18 şahsa adli ve idari işlem yapıldı ve 4 bin 676 lira idari para cezası uygulandı. Uygulama esnasında 150 araca 48 bin 982 lira para cezası uygulanırken, 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 33 adet mermi veya fişek ve 1 adet kesici alet, 58 gram esrar, 2 kök kenevir bitkisi ile 18 adet kulak küpesiz küçükbaş hayvan ele geçirildi. Polis ekipleri ise uygulamaya 166 ekip, 514 personel ve 2 dedektör köpek katıldı. 2 aşamalı uygulamada 286 açık mekanda 7 bin 901 kişiye GBT uygulaması yapılırken, 91 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 15 araç trafikten men edildi. Polis ekipleri uygulama kapsamında haklarında arama kararı bulunan 15 kişi yakaladı. Denetim sonucunda araçlara 41 bin 1 lira ceza uygulandı.Ayrıca çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.