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Beyaz cennet havadan bır başka güzel

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Beyaz cennet havadan bır başka güzel
Denizli'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne yer alan ve travertenleri ile ünlü beyaz cennet 'Pamukkale' ve Hierapolis antik kentinin eşsiz güzelliği havadan görüntülendi. Travertenler görüntüsü ile adeta beyaz bir cenneti anımsattı. Havuz içerisinde ki suyun rengi ise görüntüsü ile büyüledi. Özellikle inanç turizmi açısından önemli bir noktada olan Hierapolis antik kentinin havadan görüntüsü de büyüledi. Hierapolis antik kenti Roma döneminden sonra Bizans döneminde de çok önemli bir merkez haline gelen Hierapolis antik kenti bugün ayakta kalmayı başaran tiyatrosu ve yer yer göze çarpan sütunları ile ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Denizli'ye gelen turistler Hierapolis'i ve Pamukkale'yi hayranlıkla dolaştıkları gözlendi.
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Beyaz cennet havadan bır başka güzel
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