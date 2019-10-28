Biraz hakem çokça konsantrasyon

BUGÜN NELER OLDU

Göztepe sahasında Kasımpaşa'ya farklı yenildi: 1-4. Karşılaşmanın ilk yarısında Haris Hajradinovic'in golüyle 1-0 öne geçen Kasımpaşa, devrenin uzatma bölümünde Berkan Emir'in golüne engel olamadı.Mustafa Pektemek ve Yusuf Erdoğan'la 2 gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı. Başakşehir mağlubiyeti sonrası üst üste 2. yenilgisini yaşayan Göztepe 9 puanda kaldı.Karşılaşmanın 48. dakikasında Göztepe ceza sahası içinde kaleci Beto ile Aytaç Kara'nın mücadelesinin ardından uyarı üzerine pozisyonu tekrar izleyen hakem Öztürk, penaltı kararı verdi.Hakem Öztürk'ün tartışmalı bu kararı sonrası sarıkırmzılı oyuncuların maça konsantrasyonu tamamen kayboldu ve farka giden yol açıldı.