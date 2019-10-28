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Canlı heykel 24 saat asker selamı verecek

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Canlı heykel 24 saat asker selamı verecek
İzmirli performans ve mim sanatçısı 26 yaşındaki Yunus İşçi, Barış Pınar Harekatı'nda şehit düşen askerler için canlı heykel performansı sergileyerek dünya rekoru kırmaya hazırlanıyor. Gündoğdu Meydanı'nda bugün saat 19.00'dan 29 Ekim Salı (Yarın) saat 19.00'a kadar belli aralıklarla asker selamı verip Türk bayrağı açacak olan İşçi, bu süre zarfında bulunduğu yerden hiç ayrılmayacak. Canlı heykel performansında bir askeri canlandıracağını ifade eden İşçi, "Şimdi de bizim için çok kıymetli bir iş yapmak istiyoruz. Barış Pınarı Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz için gerek olimpiyatlarda, gerek maçlarda verilen selam gibi biz de 24 saat boyunca asker selamı yollamayı düşünüyoruz. Olduğum yerden kımıldamayarak canlı heykel performansını dünyada en uzun süre yapan kişi olmayı hedefliyorum. İnsanlar, sarsmadan bana dokunabilir" dedi.
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