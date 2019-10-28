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Cumhuriyet’in 96. yılı baloyla kutlandı

’de Daruşşafakalılar, Cumhuriyet’in 96. yıl dönümünü dünün gençleri ile dans ederek kutlandı. Yaşlılar gençlerle, Onuncu Yıl Marşı’nı söyledi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Cumhuriyet’in 96. yılı baloyla kutlandı
İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Darüşşafaka Rezidans bağışçıları ve Darüşşafakalı öğrenciler, Cumhuriyet'in 96'ncı yılının kutlandığı Cumhuriyet Balosu'nda buluştu. En şık ve zarif kıyafetlerini giyerek baloya gelen bağışçılar, İstiklal Marşı okunurken duygulu anlar yaşadı. Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşamış dünün gençleri, Cumhuriyeti koruyup yaşatacak olan bugünün gençleri ile birlikte Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi. Öğrencilerin çeşitli müzik ve dans performansları sergiledikleri etkinlikte, Darüşşafaka üyeleri, bağışçılar, öğrenciler ve çalışanlar Cumhuriyet coşkusunu birlikte yaşadı. Bağışçılar ilerleyen yaşlarına rağmen Cumhuriyet'in coşkusunu yüreklerinde hissederek, eğlendi. Öğrencilerin, bağışçıları dansa kaldırdığı gecenin sonunda pasta kesildi. Darüşşafaka Cemiyet Başkanı Tayfun Öktem, "Dün 934 öğrencimiz, öğretmenimiz, çalışanlarımızla okulumuzda kutlama yaptık. Darüşşafaka olarak, ülkenin dört bir köşesinden sınavla seçtiğimiz bine yakın öğrencimizi sizlerin bağışlarıyla yetiştiriyoruz. Ülkemizin geleceğine katkı sunmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
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Cumhuriyet’in 96. yılı baloyla kutlandı
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