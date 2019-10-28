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Emniyet genel müdürü Aktaş ’e geldi

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Emniyet genel müdürü Aktaş İzmir’e geldi
Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İzmir'de bazı ziyaretler gerçekleştirdi. Kente gelen Mehmet Aktaş, Konak Polisevi'ni ziyaret etti.Aktaş'a zi yaretinde, Vali Erol Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Dairesi Başkanı Ayşegül Özcan, İnşaat Emlak Dairesi Başkanı Ahmet Nehar Poçan, İzmir Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Karadeniz, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Musa Erdoğan eşlik etti. Daha sonra Aktaş, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın'ı makamında ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Aktaş ve beraberindeki heyet, sonrasında Narlıdere Polisevi ile Nevvar Salih İşgören Polis Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ne ziyarette bulundu. Ardından Urla Polis Eğitim ve Dinlenme Tesisleri'nde incelemede bulunan Aktaş, daha sonra Çeşme Polisevi'ni ziyaret etti.
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Emniyet genel müdürü Aktaş İzmir’e geldi
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