Güneş enerjisi ile tarlasını suluyor

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İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Çamyayla Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki çiftçi 4 çocuk babası Halil Eğridere, tarım yaparken yaşadığı su sorununa güneş enerjisi sistemiyle çözüm buldu. 900 metre rakımdaki kırsal Çamyayla Mahallesi'ndeki tarlasında düzenleme yaparken kaldırdığı kayanın altında su kaynadığını görünce bunu değerlendirmek istedi. Yaptığı araştırma sonucunda tarlasına güneş enerjisi sistemi kurmaya karar verdi. Başta eşi olmak üzere herkesin 'Deli misin sen? Paranı neden sokağa atıyorsun?' demelerine karşın tarlasına güneş enerjisinden elektrik üreterek otomatik sulama sistemi kuran Eğridere üretime de başladı.Yeni sistem sayesinde tarlasında barbunya, fasulye, domates, biber, patlıcan, maydanoz, soğan ve ıspanak yetiştirmeye başlayan Eğridere, diğer köylülere de örnek oldu. Diğer köylerden merak edip gelen köylüler de aynı sistemi kurmaya karar verdi. Eğridere 2 kilometre ötede bulunan ve su olmadığı için tarım yapamadığı diğer tarlasına boru hattı döşemeye başladı. Boru hattının yaklaşık 700 metrelik kısmını kuran Eğridere, önümüzdeki günlerde boru hattını 2 kilometreye tamamlayınca diğer tarlasında da üretime başlayacak. 4 tarlasına da güneş enerjisinden elektrik üreterek su götürmsiyle yıllık 15 bin lira taşıma su maliyetinden kurtulduğunu anlatan Halil Eğridere, "Güneş enerjisi sistemine toplam 35 bin lira bir harcama yaptım. Bu harcamamı 2 senede amorti edeceğim. En başta eşim olmak üzere akrabalarım karşı çıktı, ancak ben kimseyi dinlemedim. Güneş enerjisinden elektrik üretim tarlamı sulamayı ve üretim yapmayı başardım. Şu an çevre köylerden bakmaya geliyorlar. Herkes beni örnek almaya başladı. Amacım başkalarına da örnek olmaktı. Bunu başardığım için mutluyum" dedi.