Horoz nefes aldı

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.41'de Sessegnon, Olcay Şahan'ın müdahalesi sonrası ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi. 90+5'inci dakikada Sacko'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Murawski kullandı ve topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan karşılaşmayı sahasında 2-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde taraftar 83'üncü dakikadan itibarentezahüratıyla yönetimi istifa çağrısı yaptı.