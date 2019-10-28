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Horoz nefes aldı

Denizlispor, ’de 6 maç sonra ilk galibiyetini karşısında ve penaltıdan Murawski’nin golleriyle aldı

Giriş Tarihi: 28.10.2019
Horoz nefes aldı
Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. 34. dakikada soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1. 41'de Sessegnon, Olcay Şahan'ın müdahalesi sonrası ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi. 90+5'inci dakikada Sacko'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Murawski kullandı ve topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan karşılaşmayı sahasında 2-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde taraftar 83'üncü dakikadan itibaren 'İlhan Cavcav'ın kemikleri sızlıyor' tezahüratıyla yönetimi istifa çağrısı yaptı.
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Horoz nefes aldı
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