Horoz nefes aldı

Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. 34. dakikada soldan ceza sahasına giren Bergdich, topu içeriye çevirdi. Olcay Şahan'ın vuruşunda top Gençlerbirliği ağlarıyla buluştu: 0-1.
41'de Sessegnon, Olcay Şahan'ın müdahalesi sonrası ceza yayının hemen dışında yerde kaldı. Polomat'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Stackhowiak, gole izin vermedi. 90+5'inci dakikada Sacko'nun düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Murawski kullandı ve topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2. Karşılaşma Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Öte yandan karşılaşmayı sahasında 2-0 kaybeden Gençlerbirliği'nde taraftar 83'üncü dakikadan itibaren 'İlhan Cavcav'ın kemikleri sızlıyor'
tezahüratıyla yönetimi istifa çağrısı yaptı.