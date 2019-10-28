Kaf Kaf sevinemedi

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka 1 puanla döndüğü Ağrı 1970 deplasmanında kazandığı 1 puana sevinemedi. Girdiği net pozisyonları cömertçe harcayan yeşil-kırmızılılar kaçan galibiyete yanıyor. Karşıyaka Teknik Direktörü Soner Tolungüç, "Hırslı çok koşan ve iyi mücadele eden rakibimiz karşısında maçın başlarında zor anlar yaşadık. Oyuncularım geriye düşmemize rağmen çabuk toparlandı. Özellikle son bölümde pozisyonları değerlendirsek skor çok farklı olurdu. Ligde alınan her puanın önemi var ancak bu kadar çok gole yaklaşınca 1 puana sevinemiyorsun"
dedi.