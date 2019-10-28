Küçük Mahsut yeni yürütecine kavuştu

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Afganistanlı Golam Resul ve Salime Arap çiftinin 12 yıl önce dünyaya gelen oğlu Mahsut Arap, doğum sırasında beynine oksijen gitmemesi nedeniyle beyin felci geçirdi. Ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen ve tedavisi için hastaneye götürülen Mahsut'a kas iskelet sistemi hastalığı olarak tanımlanan Serebral Palsi tanısı konuldu. Doğumundan itibaren yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Mahsut, ailesiyle birlikte 4 ay önce geldiği Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle hayata tutundu. Mahsut, 12 yıl sonra babasının inşaat demirlerinden yaptığı yürüteçle ilk adımını atarak ailesini mutlu etti. Hurda toplayarak geçimini sağlayan ve maddi imkanı olmayan aile, hayırseverlerden ve devlet yetkililerinden yardım istedi. Mahsut'a beklenen yardım kısa süre içerisinde geldi. Çok sayıda hayırsever, aileye yardım eli uzattı. Mahsut'u asıl sevindiren haber ise Manisa'da sosyal medya üzerinden hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında köprü kuran Ünzile Özkan'dan geldi.Özkan, beraberindekiler ile birlikte aileyi ziyaret ederek, ailenin ihtiyaç duyduğu televizyon, gıda ve giyim eşyaları ile birlikte Mahsut'un ihtiyacı olan kol destekli yürüteci aileye teslim etti. Hayırseverin katkısıyla sağlanan yeni yürütecine kavuşan Mahsut, Türk milletine asker selamı göndererek teşekkür etti. Mahsut için yardımlarının süreceğini belirten Ünzile Özkan, "Mahsutumuz haberlerde yayınlandıktan sonra hayırseverlerimizden bizlere çok fazla ulaşan oldu. Onların destekleri ile yürütecimizi temin ettik. Aileye televizyon, ayakkabı ve giyim yardımında da bulunduk. Hayırseverlerimizden yardımların devamını da bekliyoruz. Öncelikle hastaneden raporumuzu çıkartıyoruz. Daha sonra ise özel eğitime başvurusunu yapacağız" diye konuştu.