Lebip TIMOR: Hesapta yoktu

BUGÜN NELER OLDU

Maça iyi başlamasına rağmen, ilk çeyrek geçilirken Poko'nun şanssız sakatlığı nedeniyle takım dizilişinde erken bir değişikliğe gitmesi, Göztepe'nin maç öncesi hesaplarında yoktu. Genelde tipik bir orta alan kapışması şeklinde geçen maçta ilk gol fırsatını Serdar ile yakalayan taraf Göztepe olsa da, dönen topta Hajradinoviç ile golü bulan taraf Kasımpaşa idi. Beklenmeyen erken sakatlık ve hiç hesapta olmayan bu golden sonra maç bir heyecan kasırgasına dönüşüyor ve önce Beto, ardından Fatih, yaptıkları kurtarışlarla yıldızlaşıyorlardı.İkinci yarıda da heyecan bıraktığı yerden devam ediyor, ve Beto, Aytaç mücadelesinde VAR'a giden hakemin çaldığı penaltıyı Qaresma filelere göndererek bir kez daha skoru değiştiriyordu. Yediği golden sonra önce Deniz'i sonra da Yasin'i oyuna sürenve 76.dakikada Mustafa Pektemek ile farkı ikiye çıkaran Kasımpaşa, uzatmalarda da Yusuf'un attığı gol ile 3 puanı kapıp İstanbul'a havalanıyordu. Erken gelen sakatlık, tartışılan penaltı ile evdeki hesap çarşıya uymamış ve hiç hesapta olmayan bir yenilgiyi tetiklemişti.Hakem ve rakiple uğraşıp boğuşacaklarına, top ile haşır neşir olsalardı bu farklı skor çıkmazdı.