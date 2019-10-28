Menemenspor şaha kalktı

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de İzmir derbisinde Altay'ı kendi stadında konuk olduğu maçta 2-0 yenen Ekol Göz Menemenspor büyük coşku yaşadı. Menemen İlçe Stadı'nda güçlü rakibini ikinci yarıda Ercan ve Tayfun'un golleriyle 2-0 mağlup eden sarı-lacivertliler,Bu periyotta Adana Demirspor'u 1-0 yenip Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler 2-0'lık Altay galibiyetiyle son 3 maçta rakiplerine kalesini kapattı. Teknik direktör Cenk Laleci çok önemli bir galibiyete imza attıklarını söyledi. Takımın 3 puana inandığını ifade eden genç teknik adam,diye konuştu. Menemenspor gelecek hafta evinde Ümraniyespor'la oynayacak.