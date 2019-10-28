Posta kutusuna gelen zarf hayatını değiştirdi

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşık6 yıl önce aşırı kilo almaya başladığını 110 kiloya ulaşan Songül Uludağ (55), hayatını riske edecek sağlık problemleri ile karşı karşışa kaldı. Kalp çarpıntısı, ani tansiyon yüksekliği, ağrılar nedeniyle hayatı zindana dönen Uludağ, kızı Meltem'in (34) evine gelen zarf sayesinde yeni bir hayata adım attı. Türkiye genelinde kadınlara hizmet veren spor ve yaşam merkezinin tanıtım kitap kitapçığını inceleyen kızı, annesinden habersiz kendisini ve annesini evlerine en yakın spor merkezine yazdırdı. Hemen annesinin yanına koşarak sağlık sorunları yaşayan annesini spor ve yaşam merkezine gitmesi için ikna etti. Haftanın 5 günü merkeze gitmeye başlayan Songül Uludağ, 15 ay boyunca kesintisiz bir şekilde spor yapmayı sürdürdü. Bu sayede ağrıları iyileşirken, tansiyonu da normale döndü.