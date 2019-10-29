‘Cumhuriyetle birlikte sağlıkta faaliyet arttı’

BUGÜN NELER OLDU

Üniversitesi (EÜ) tarafından düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk Günleri" kapsamında "Cumhuriyet'in İlk Yıllarında Sağlık Alanında Faaliyetler" adlı konferans gerçekleştirildi. Eczacılık Fakültesi ve Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen konferans EÜ Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda yapıldı. EÜ Atatürk ilkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Dr. Öğr. Gör. Gülben Mat, "Cumhuriyet'in ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk özellikle ulusun tüm bireylerinin sağlıklı olmaları için sağlık koşullarını iyileştirmek istiyordu. Milli Mücadele'nin en zor şartlarında bile ilk önem verilen noktalardan biri sağlıktı" diye konuştu.